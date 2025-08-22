Flor Vigna reveló que Luciano Castro la llamó después de un año de ruptura: "Está re loco"

La cantante parece haber dejado atrás la polémica ruptura con Luciano Castro, un quiebre que estuvo marcado por escándalos de infidelidad y fuertes cruces mediáticos.

Hoy 09:19

Flor Vigna parece haber dejado atrás la polémica ruptura con Luciano Castro, un quiebre que estuvo marcado por escándalos de infidelidad y fuertes cruces mediáticos. Mientras el actor apostó al amor con Griselda Siciliani, Flor rehizo su vida junto a Lautaro López, su actual novio.

Sin embargo, a pesar de que el capítulo con el galán parecía cerrado, Luciano volvió a aparecer en la vida de Flor. Según contó la artista, Castro la contactó después de un año de separación, tras escuchar sus declaraciones en una entrevista que le concedió al streamer Martín Cirio.

En su diálogo con Puro Show (eltrece), Flor reveló que Luciano la llamó, pero decidió no ahondar demasiado en los detalles de la conversación. “Luciano me llamó, pero yo no voy a ir contando toda la situación. Está re loco, re loco... Pero allá él”, expresó Vigna, dejando claro que no estaba dispuesta a profundizar más en el tema.

Aunque el cronista intentó indagar más sobre la charla, Flor se mostró evasiva, aunque dejó una frase reveladora: “No te voy a contar todo, pero lo que sí voy a decir es que la pasé recontra mal y después me di cuenta de que todo sirve para aprender en esta vida”.

Al cierre de la entrevista, Flor, con su característico sentido del humor e ironía, concluyó: “La conversación fue en buenos términos, porque yo siempre tengo buenos términos, pero está loco, ayúdenlo”. Así, Flor Vigna reafirmó su postura de seguir adelante con su vida, sin olvidar el aprendizaje que le dejó su relación con Castro.