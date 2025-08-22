Cayeron “Kiko" y "Caco", dos conocidos delincuentes de Villa Balnearia

Personal de la Comisaría 57 de Villa Balnearia realizó los procedimientos. Secuestraron herramientas y otros bienes.

Hoy 09:50

En una doble intervención policial realizada este viernes en Villa Balnearia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 lograron la detención de dos jóvenes conocidos en el ambiente delictivo, identificados como Franco Ezequiel Palomino (22), alias “Caco”, y José Francisco Juárez (28), alias “Kiko”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Primer operativo: persecución y secuestro de herramientas

El primero de los procedimientos ocurrió cerca de las 5.20, cuando personal policial divisó a ambos sujetos en la intersección de calles Julio Argentino Geréz y Diego de Rojas. Al notar la presencia de la unidad móvil, los individuos intentaron escapar arrojando previamente varios elementos a la vereda.

Tras una persecución por distintas calles, los uniformados lograron detener a Palomino, mientras que Juárez consiguió huir en ese momento. En el lugar se secuestraron herramientas y elementos de dudosa procedencia, entre ellos:

Te recomendamos: Conocido delincuente de Añatuya fue detenido tras una denuncia por violencia de género

Un kit de llaves de mano.

14 llaves Allen.

19 rayos de motocicleta.

Un taladro Black & Decker con su maletín.

Llaves varias y un destornillador plano.

Segundo operativo: detención de “Kiko”

Horas más tarde, alrededor de las 7, en inmediaciones de Constitución y Manuel Taboada (sector B), personal policial logró la aprehensión de Juárez. El sospechoso se encontraba sentado en la vía pública y tenía consigo una mochila de Boca Juniors en cuyo interior llevaba un reel rotativo marca Albatros y una linterna Mag-Lite.

Intervención judicial

Ambos procedimientos fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, quien ordenó la aprehensión de los dos sujetos y el secuestro de todos los elementos incautados, quedando a disposición de la Justicia.

De esta manera, se concretó la caída de dos jóvenes con amplio prontuario delictivo en la zona, conocidos como “Caco” y “Kiko”, quienes ahora deberán enfrentar cargos en el marco de la investigación en curso.