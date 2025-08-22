Richard Ashcroft podría llegar a Argentina como telonero de Oasis

Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, dejó abierta la chance de acompañar a Oasis en su esperado regreso a Sudamérica.

Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, dejó abierta la chance de acompañar a Oasis en su esperado regreso a Sudamérica, que incluye dos presentaciones en Argentina con entradas agotadas en el estadio de River Plate los días 15 y 16 de noviembre.

Hasta ahora, Ashcroft fue parte de la gira de reunión de los hermanos Gallagher como telonero en las fechas de Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, la presión de sus seguidores latinoamericanos parece estar inclinando la balanza para extender su participación.

"La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica'”, reconoció el intérprete de "Lucky Man" en una entrevista con el programa radial The Chris Evans Breakfast Show.

Según mencionó, el entusiasmo en redes motivó al cantante a iniciar conversaciones con el entorno de la banda. "Existe un pequeño rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica", adelantó Ashcroft. Y agregó que tiene un sueño: "Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo 'Bittersweet Symphony' en el estadio de River Plate”.

De concretarse, la visita marcaría el regreso de Ashcroft a la región en un marco histórico: el de la primera reunión oficial de Oasis en más de 15 años y su segunda visita al país desde su primera presentación en el año 2016 con un show en el Teatro Gran Rex y otro en el Personal Fest de ese año.