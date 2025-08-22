Tigre quiere meterse en la pelea ante un necesitado Independiente Rivadavia

Jugarán desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura.

Hoy 10:17

La fecha 6 del Clausura cierra la jornada de viernes con un choque de realidades opuestas. Tigre, que viene de un resonante triunfo ante Racing en Avellaneda, buscará ratificar su levantada y sumar puntos ante Independiente Rivadavia para meterse en la pelea grande. Jugarán desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Matador viene de ganar 2-1 con goles de Braian Martínez, de penal en el último minuto, e Ignacio Russo en tiempo de descuento. Con ese resultado, el equipo de Diego Dabove trepó a la octava posición con 7 unidades y, de ganar, podría acercarse a los líderes y afianzarse en zona de playoffs.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la historia es distinta. La Lepra mendocina solo logró un triunfo en cinco partidos y viene de una durísima caída en Mendoza frente a un Boca que arrastraba 12 encuentros sin victorias. El mal presente encendió las alarmas y el DT Alfredo Berti se mostró autocrítico, asegurando que “se vienen semanas de mucho trabajo y entrega” para intentar revertir la situación.

Además, el duelo tiene un condimento especial: ambos equipos volverán a verse las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que este partido también servirá como termómetro de cara a ese choque decisivo. El Matador quiere seguir escalando y la Lepra, dar un golpe que le permita recuperar confianza.