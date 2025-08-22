Aaron Anselmino, cerca de dejar Chelsea: negocia su pase con un gigante de Europa

Con poco rodaje en Inglaterra desde su llegada a principios de año, el ex Boca Juniors mantiene charlas avanzadas para sumarse al Borussia Dortmund.

Hoy 10:48

El futuro de Aaron Anselmino podría dar un giro importante en los próximos días. El defensor argentino de 20 años, que llegó al Chelsea en enero de 2025, apenas disputó un minuto oficial con la camiseta de los Blues —en el Mundial de Clubes que el equipo terminó ganando— y analiza seriamente la posibilidad de continuar su carrera en Alemania.

El Borussia Dortmund es el club más interesado y ya inició negociaciones activas para sumarlo. Desde Inglaterra, la postura es clara: Chelsea solo lo dejará salir a préstamo si antes se concreta la transferencia definitiva de Carney Chukwuemeka, otro jugador que no es tenido en cuenta por el DT Enzo Maresca. La operación se resolvería en los próximos días.

Anselmino, formado en las Inferiores de Boca, debutó en 2023 y jugó 14 partidos, con dos goles convertidos antes de ser comprado por Chelsea en una operación millonaria. Tras seis meses cedido en el Xeneize, llegó en enero a Londres con grandes expectativas, pero una lesión muscular y la falta de oportunidades lo relegaron. “Mi idea es seguir en Chelsea, pero hablando con el técnico creo que sería mejor tener más rodaje en otro lado. Creo que me va a ayudar mucho a crecer como jugador”, confesó durante el Mundial de Clubes.

Mientras tanto, el entrenador Maresca también dejó clara su postura: “Está entrenando muy duro, es un chico fantástico y un buen jugador. Pero necesita jugar. Necesita jugar. Es otro jugador que espera soluciones”. En caso de concretarse la cesión, Dortmund le ofrecería la continuidad que busca para seguir desarrollando su potencial.