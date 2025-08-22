Allanamientos en la causa por sobornos: encontraron a Spagnuolo y secuestraron 266 mil dólares

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apareció en Pilar y se le secuestraron dispositivos electrónicos, mientras que en otros allanamientos se encontraron millones de dólares en efectivo en una propiedad de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Hoy 14:03

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por presuntos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina. La medida fue solicitada por la justicia federal, que también ordenó el secuestro de su celular y documentación relacionada con la compra de medicamentos.

En paralelo, durante los allanamientos realizados en las últimas horas, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Además, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó luego de que se conocieran audios en los que Spagnuolo revelaba detalles sobre un esquema de coimas en el que estaba involucrada la droguería Suizo Argentina. En los audios, Spagnuolo mencionaba a los hermanos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, figuras cercanas al entorno presidencial, sugiriendo la existencia de un sistema de sobornos para la compra de medicamentos.

La justicia federal, encabezada por el juez Sebastián Casanello, ordenó varios allanamientos, incluyendo el de la droguería Suizo Argentina y otros domicilios vinculados con los acusados. Aunque no hubo detenciones adicionales, el fiscal Franco Picardi sigue solicitando medidas para avanzar en la investigación, que involucra posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta e incluso asociación ilícita.

El gobierno nacional aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre los hechos ni sobre la veracidad de los audios que involucran a Spagnuolo y a otros funcionarios. Sin embargo, el escándalo sigue tomando fuerza en el ámbito judicial y político.