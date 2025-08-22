La UCSE celebra el Día del Lector con una iniciativa lúdica para fomentar la lectura

La propuesta busca fomentar el interés por la lectura y, al mismo tiempo, generar una experiencia lúdica que involucre a los jóvenes en la construcción de hábitos culturales dentro del ámbito académico.

Hoy 11:36

En el marco del Día del Lector, que se celebra el 24 de agosto, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) organizó una iniciativa participativa destinada a toda la comunidad estudiantil. Desde el Centro de Desarrollo y Producción Comunicacional (CPC), se diseñaron vouchers especiales que fueron distribuidos y escondidos en diferentes rincones de la sede Santiago del Estero, con el objetivo de que los estudiantes los encuentren y los canjeen por libros.

La licenciada Myriam Arias Paz, coordinadora del CPC, agregó que esta actividad combina creatividad, entretenimiento y formación, ya que, como institución, el acceso al conocimiento y la promoción de la lectura es un pilar fundamental en la formación universitaria.

Con esta propuesta, la UCSE se suma a las celebraciones del Día del Lector, de una forma original y divertida, recordando la importancia de los libros como herramienta de aprendizaje y encuentro.