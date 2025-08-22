Ingresar
El CONARQ 2025 reunió a expertos internacionales para debatir sobre diseño, hábitat y sostenibilidad

Durante tres intensas jornadas, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias internacionales, paneles temáticos, visitas guiadas a museos e iglesias, y diversas actividades culturales.

Hoy 11:39

El CONARQ 2025, organizado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se destacó por ser un evento gestionado íntegramente por estudiantes, promoviendo la horizontalidad, la formación colectiva y el debate sobre los desafíos actuales del diseño, el hábitat y el territorio.

Durante tres intensas jornadas, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias internacionales, paneles temáticos, visitas guiadas a museos e iglesias, y diversas actividades culturales. Uno de los momentos más destacados fue la disertación del arquitecto santiagueño Ignacio Sottini, especializado en visualización arquitectónica y experiencias espaciales, además de ser fundador de una plataforma educativa online de renders.

El congreso también contó con la presencia de Iván Blasi, arquitecto y director de los EUmies Awards, quien compartió su visión sobre las tendencias globales y el impacto de las premiaciones internacionales en la proyección de la arquitectura contemporánea. El encuentro se cerró con la intervención del estudio catalán PERIS+TORAL ARQUITECTES, que presentó su investigación sobre nuevas formas de habitar frente a la emergencia climática y la crisis habitacional.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo valoraron positivamente la experiencia, destacando no solo la calidad de las actividades académicas y culturales, sino también el enriquecedor intercambio con colegas y docentes de otras universidades del país.

