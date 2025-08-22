Argentina debuta en la Americup ante el local Nicaragua

La Selección nacional arranca su camino desde las 21.40, en el Polideportivo Alexis Argüello.

Hoy 11:40

La espera terminó: Argentina pondrá primera esta noche en la AmeriCup 2025 cuando enfrente a Nicaragua, el anfitrión, en un debut clave para comenzar con el pie derecho. El partido se jugará desde las 21.40, será televisado por TyC Sports y DSports, y tendrá como árbitros a Johnny Batista (Puerto Rico), Blanca Burns (Estados Unidos) y Michael Reed Scott (Canadá).

Argentina llega a este torneo con 8 amistosos en su haber y una preparación entera de un mes. Las ausencias de los Campazzo, Laprovittola, Deck y más tienen el objetivo claro de darle lugar a la nueva generación de dar el paso al frente. En este sentido, desde los amistosos los de Pablo Prigioni encontraron en Gonzalo Corbalán a su posible referente desde la juventud y la capacidad anotadora. A su vez, José Vildoza, Nico Brussino y Juan Pablo Vaulet deberán dar un paso al frente desde la experiencia y liderazgo.

Un equipo que destaca a partir de su ritmo defensivo y la intensidad, y que cuando más la sostuvo logró sentirse cómodo y marcar diferencias. Cuando no, su nivel de pérdidas (16.2) fue alto y no se lo vio tan cómodo en el ataque estacionado.

Nicaragua es local, dirigido por el puertorriqueño David Rosario desde el 2021, jugará a estadio lleno y con esa motivación del debut. El fuerte está sin dudas con la dupla de Norchad Omier, de 23 años y 2.01 que viene de destacarse con Baylor en la NCAA y tiene un contrato para buscar un lugar en los Cavaliers en la NBA, y el conocido Jared Ruiz, puertorriqueño nacionalizado de 32 años y 1.90 que ha brillado en la BCLA con Real Estelí sobre todo, y puede jugar de escolta o alero.

La fuerza sin dudas está en el juego físico y en la verticalidad, con un juego estacionado que se apoya en Omier en la pintura. A su vez, Josmel Martínez y Francisco Garth tuvieron buenos clasificatorios y pueden ser una buena rueda de auxilio. Un plantel con talento desde el uno por uno limitado, con algunos jóvenes interesantes como Kaleb Myers (2004) y David Watson (2007), jugando en el básquet universitario de Estados Unidos.

Los locales vienen de unos clasificatorios donde no logró triunfos en 6 presentaciones. Sin ir más lejos, no ganan oficialmente un duelo desde el Preclasificatorio a la Americup en 2023, vencieran a Cuba por 78-75. En la preparación para el torneo no consiguió victorias en tres partidos, cayendo en dos oportunidades ante Bahamas y la restante frente a Venezuela.