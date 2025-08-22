Argentina debutó en la AmeriCup con un claro triunfo sobre Nicaragua

El seleccionado nacional se impuso sobre el elenco local por 94-70 en el arranque del Grupo C.

La Selección Argentina de básquet comenzó con el pie derecho su participación en la AmeriCup 2025 al vencer con claridad al local Nicaragua por 94-70, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua. El equipo dirigido por Pablo Prigioni mostró superioridad de principio a fin y sumó un triunfo sin sobresaltos en su estreno.

Nicolás Brussino fue el máximo anotador con 17 puntos (4 de 7 en triples), acompañado por Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán, ambos con 13 unidades. También se destacaron José Vildoza, Juan Marcos y el cordobés Juan Pablo Vaulet, quienes aportaron 11 puntos cada uno para consolidar la victoria albiceleste.

En otros resultados de la jornada inaugural, Canadá superó a Venezuela por 88-54, mientras que Puerto Rico derrotó a Panamá por 93-59. Este sábado continuarán los cruces con los choques: Brasil-Uruguay, Estados Unidos-Bahamas y Colombia-República Dominicana.

El certamen se disputa con tres grupos de cuatro equipos, clasificando a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. Argentina afronta el torneo con un plantel joven —promedio de edad de 24 años— donde nueve jugadores hacen su debut oficial, mientras que Vildoza, Brussino y Vaulet aportan su experiencia tras el título en Recife 2022.

El seleccionado volverá a presentarse el domingo 24 de agosto ante República Dominicana (16.10 hs) y cerrará la fase de grupos frente a Colombia, el lunes 25 a las 18.40, ambos partidos televisados por TyC Sports y DSports.