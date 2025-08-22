Rechazaron el pedido de excarcelación del Dj acusado de abusar de su prima de 5 años en el Bº Borges

El juez Gastón Merino rechazó el pedido que fue impulsado por los abogados defensores Franklin Moyano y Eliana Frías.

Hoy 11:48

El Dj de 17 años, acusado de haber violado a su prima de 5 años en el barrio Borges de la ciudad Capital, continuará alojado en el Nexo y bajo tratamiento tutelar intramuros, después de que el Dr. Gastón Merino, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, con competencia en lo Penal Juvenil, rechazara su pedido de excarcelación.

El magistrado desestimó la solicitud de libertad presentada por los abogados Franklin Moyano y Eliana Frías, y determinó que el joven siga cumpliendo el tratamiento tutelar por el plazo de 6 meses, según lo dispuesto por su colega Érika Casagrande Valdueza en abril de este año.

La fiscalía, por su parte, se había opuesto al planteo de la defensa y solicitó que el acusado permanezca en el Nexo, bajo tratamiento tutelar, hasta la resolución definitiva del caso.

El hecho que involucra al joven ocurrió mientras su madre, estaba siendo velada en su casa. Durante ese tiempo, el acusado aprovechó para abusar de la pequeña.