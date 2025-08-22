Un hombre fue lesionado tras violenta agresión con arma blanca en barrio El Pescadito

El herido ingresó al Centro Integral de Salud Termas, presentando lesiones cortantes en dedos y cabeza. Buscan al agresor.

Hoy 11:57

Un joven de 27 años resultó herido durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Termas de Río Hondo, tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión, hecho ocurrido en un lavadero ubicado sobre Ruta 93, en el barrio El Pescadito.

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 00.15 ingresó al Centro Integral de Salud Termas (CIS) un hombre identificado como Exequiel Leonardo Juárez, domiciliado en Cañada de la Costa, departamento Río Hondo, presentando lesiones cortantes.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, se encontraba en el lugar junto a su primo Marcelo Juárez, un amigo de nombre Renso Valor y un conocido de la zona de apellido Mamani.

En circunstancias que se investigan, Juárez mantuvo un reclamo con Mamani, quien reaccionó de manera violenta extrayendo de su cintura un cuchillo tipo carnicero, de mango blanco, con el que intentó agredirlo.

La víctima trató de escapar corriendo alrededor de una motocicleta mientras sus acompañantes intentaban intervenir, pero el agresor logró alcanzarlo y propinarle golpes con el arma blanca en la cabeza. En su intento de defenderse, Juárez sufrió heridas cortantes en el cuero cabelludo y en los dedos índice y pulgar de su mano, lesiones que obligaron a su traslado inmediato al CIS, centro de salud al que llegó trasladado en motocicleta por su primo.

La médica de guardia, Dra. Melisa Espeche, le practicó curaciones y lo dejó en observación.

Tras lo sucedido, el personal policial invitó a la víctima a radicar la denuncia en la Comisaría 50, en tanto que en la causa interviene el fiscal Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias correspondientes para dar con el agresor, que se dio a la fuga.