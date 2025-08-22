Emma Stone, sobre su papel en Spider-Man: "Me sentía completamente psicótica todo el tiempo"

La doble ganadora del Oscar recuerda su no tan alegre paso por 'The Amazing Spider-Man', en la que interpretó a Gwen Stacy junto a Andrew Garfield.

La doble ganadora del Oscar a Mejor Actriz por 'La La Land' (Damien Chazelle, 2016) y 'Pobres criaturas' (Yorgos Lanthimos, 2023), a la que podremos ver próximamente en 'Eddington', el neo-western de Ari Aster junto a Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, es una de las actrices imprescindibles del Hollywood actual. Y como a muchos otros artistas, Marvel llamó a su puerta. Concretamente, para la vertiente de Sony protagonizada por Peter Parker, también conocido como Spider-Man. En las dos películas de 'The Amazing Spider-Man', de 2012 y 2014 respectivamente, dio réplica a Andrew Garfield como Gwen Stacy, un nuevo personaje femenino que relevó a la mítica Mary Jane.

En una reciente entrevista para Vogue donde repasó sus looks más icónicos looks a lo largo de los años, se paró para hablar de un vestido amarillo que lució en el estreno en Londres de 'The Amazing Spider-Man 2', recordando los altibajos de interpretar a Gwen Stacy en la efímera franquicia del MCU. "Me encantó hacer 'Spider-Man'", dijo Stone. "Me encantó todas las personas con las que trabajé. Allí conocí a Andrew [Garfield, con quien mantuvo una relación de cuatro años]. También conocí a Sally Field. Marc Webb fue maravilloso. Fue una época muy especial en mi vida. Es un tema recurrente: la gente, más que la película en sí, es lo que me ha marcado para siempre. Solo tengo buenos recuerdos de esta experiencia".

"Diría que las giras de prensa de estas películas… no sé cómo lo hace la gente", añadió la actriz. "Recuerdo haber viajado a nueve países en dos semanas. Estás en un estado de jet lag desconocido para ti. Estaba medio muerta, me sentía completamente psicótica todo el tiempo".

Dirigida por Marc Webb, la película sirvió como reinicio del superhéroe arácnido en la gran pantalla tras la trilogía original de Sam Raimi y Tobey Maguire. El trío realizó una secuela en 2014, pero la recepción mixta de la misma provocó el final de la su camino y llevó a Sony a un acuerdo con Marvel Studios de Disney para crear un nuevo Spider-Man, interpretado por Tom Holland.