Arranca el Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7”: cómo y cuándo se juega

Hoy 13:47

En horas de la mañana de este viernes, se presentó el torneo Pre Federal de mayores. De la conferencia participaron dirigentes de la Federación Santiagueña de Básquetbol, con su presidente Carlos Basualdo a la cabeza junto a Javier Montenegro. También se hicieron presentes los dirigentes de Olímpico, Jorge Newbery, Red Star y Huracán.

Asimismo, también se presentó la Copa “60 años de Canal 7”, alegando a este medio de comunicación tan importante en nuestra provincia. Se confirmó que las finales del torneo irán televisadas por el canal de todos los santiagueños, algo inédito en la historia de este tipo de acontecimientos.

Se estipuló que el arranque será en la semana próxima, con fixture pronto a notificarse a los clubes. Del grupo A forman parte Belgrano, Colón, Newbery, Juventud, Quimsa y Tiro Federal. Del grupo B, Huracan, Independiente, Nicolás Avellaneda, Normal Banda, Olimpico y Red Star. Luego de la fase regular, se jugará el Play-In (salvo los dos primeros de cada zona) para definir todos los clasificados a cuartos de final. Serán en formato 1-1. Cuartos, semifinales y finales serán al mejor de 3 partidos para definir al campeón del torneo que cerrará el año deportivo en la provincia.