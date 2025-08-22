Santiago del Estero será sede del 1º Congreso Internacional de Abordaje de Adicciones

La profesora Claudia Tarchini dio detalles a Radio Panorama del evento que tendrá lugar el 4 y 5 de septiembre en el Fórum.

Hoy 13:41

La provincia se prepara para recibir el 1º Congreso Internacional de Abordaje de Adicciones “Sistemas en Red, Comunidades Inteligentes”, que se desarrollará el 4 y 5 de septiembre en el Fórum.

La directora de la Digaia, Claudia Tarchini, dialogó con Radio Panorama y destacó la importancia del evento, que será el primero de carácter internacional realizado en Santiago del Estero sobre esta temática y que contará con importantes disertaciones a cargo de prestigiosos profesionales.

El encuentro reunirá a especialistas de distintos países y regiones, junto con reconocidos profesionales nacionales y locales, para intercambiar saberes y experiencias en torno a la prevención y tratamiento de las adicciones. Tarchini remarcó que este congreso “busca generar un espacio donde confluyan conocimientos de diferentes disciplinas, con la participación de toda la comunidad santiagueña y referentes de todo el país”.

Durante la entrevista, la funcionaria subrayó que el concepto de “sistemas en red” surge de la necesidad de articular todos los espacios por los que atraviesa una persona a lo largo de su vida —familia, escuela, salud, justicia— para brindar respuestas integrales. Además, explicó que el enfoque de “comunidades inteligentes” no solo apunta al uso de la tecnología, sino también al desarrollo de la inteligencia humana, capaz de aprovechar recursos y valores como el respeto, la empatía y la solidaridad en contextos complejos.

“Desde que una persona comienza a consumir hasta que pide ayuda, pueden pasar diez años en los que estuvo en contacto con múltiples sistemas. Por eso es fundamental trabajar de manera articulada, como política pública, para brindar acompañamiento y soluciones concretas”, expresó Tarchini, enfatizando la necesidad de formación e información para enfrentar esta problemática más allá de las buenas intenciones.