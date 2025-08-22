La predicción de la IA para los cuartos de Libertadores: cómo serían las semis

La Inteligencia Artificial acertó casi todos los resultados de octavos y ahora estableció los candidatos para la próxima instancia. La serie de River vs. Palmeiras podría ser la más despareja.

Hoy 14:33

La Inteligencia Artificial está cada día más integrada a la vida humana, resolviendo necesidades mientras se perfecciona. Si bien no puede hacer futurología, en el marco de las competencias deportivas siempre atrae el juego de las predicciones. Y acierta bastante: ante la consulta, pegó 14 de los 16 clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora metió un pleno en los cuartos. ¿Qué dice ahora de las semifinales?

En la fase que terminó el jueves, la IA dijo que avanzaban los argentinos y acertó a todos los ganadores, incluyendo el batacazo de Liga de Quito ante el Botafogo, último campeón de la CL. Además, marcaba la serie entre Inter y Flamengo como muy pareja. Al final, pasó el Fla sin inconvenientes. Pero ahora la cosa se pone más difícil...

Según los dos motores de búsqueda de IA consultados (Grok y ChatGPT), de los cuatro equipos argentinos que siguen en competencia, sólo uno llega como candidato a avanzar de ronda. Entre Racing y Vélez habrá un semifinalista asegurado, mientras que River y Estudiantes van de punto frente a Palmeiras y Flamengo, grandes favoritos al título.

Racing (Argentina) vs. Vélez (Argentina)

Predicción de Grok (X): Racing podría tener una ligera ventaja por su experiencia reciente en instancias definitorias y el impulso anímico tras su remontada, pero el duelo es muy parejo. La localía en la vuelta (en el Cilindro) puede ser clave. Probabilidad: Racing 55% - Vélez 45%

Predicción de ChatGPT: Racing cuenta con una plantilla con jugadores muy experimentados a nivel continental. La localía en Avellaneda (estadio de Racing) puede ser crucial, especialmente en partidos a ida y vuelta. Racing tiene más "colmillo" en Libertadores comparado con Vélez, que atraviesa una reconstrucción.

Sao Paulo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Predicción de Grok (X): Sao Paulo tiene una leve ventaja por su experiencia y la localía en la vuelta, pero Liga de Quito es un rival peligroso que ya demostró su capacidad para dar batacazos. Probabilidad: Sao Paulo 60% - Liga de Quito 40%

Predicción de ChatGPT: Sao Paulo por la ventaja de jugar en casa y el historial de victorias internacionales. La experiencia en partidos de Libertadores podría pesar mucho en este cruce frente a la Liga de Quito, que aunque tiene su mérito, no se encuentra en el mismo nivel competitivo.

Estudiantes (Argentina) vs. Flamengo (Brasil)

Predicción de Grok (X): Flamengo es el claro favorito por su poderío ofensivo y consistencia en la competición. Estudiantes dependerá de su orden táctico y de aprovechar la localía en la vuelta. Probabilidad: Flamengo 70% - Estudiantes 30%

Predicción de ChatGPT: La calidad y profundidad del plantel de Flamengo lo hace favorito. Aunque los argentinos pueden ser difíciles de quebrar, Flamengo se adapta bien a situaciones de presión y es uno de los equipos más peligrosos de la competencia.

Palmeiras (Brasil) vs. River Plate (Argentina)

Predicción de Grok (X): Palmeiras es el gran favorito por su consistencia y fortaleza como visitante. River necesitaría una actuación excepcional en el Monumental para dar la sorpresa. Probabilidad: Palmeiras 75% - River 25%

Predicción de ChatGPT: Palmeiras es el gran favorito. La solidez defensiva y el juego de control que ha caracterizado a Palmeiras en años recientes es una gran ventaja sobre un River que juega con un estilo más ofensivo.

Así quedarían los cruces de semifinales

Sao Paulo - Palmeiras

Racing - Flamengo