El sorteo del Mundial 2026 ya tiene fecha y sede confirmadas

En una conferencia de prensa, los presidentes de la FIFA y de Estados Unidos, respectivamente, oficializaron todo lo relacionado con la competencia mundial, que tendrá por primera vez 48 equipos.

Hoy 16:17

El sorteo de la Copa del Mundo a celebrarse en Norteamérica el año que viene ya tiene fecha definida: será el 5 de diciembre, en el Kennedy Center, ubicado en Washington.

El anuncio fue realizado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA. En compañía del jefe de estado norteamericano estuvo su vicepresidente, James David Vance.

“Es un gran honor. Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte”, afirmó Trump, en primera instancia. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”, agregó.

“Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, sostuvo Infantino, por su lado.

Que el sorteo se realice en la capital estadounidense no es casual, sino que se trata de una decisión de la organización del certamen para darle protagonismo teniendo en cuenta que no recibirá ningún partido.

Las ciudades que recibirán encuentros en Estados Unidos son: Atlanta, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle; además de las mexicanas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y las canadienses Toronto y Vancouver.

Cuándo comenzará la próxima Copa del Mundo

El Mundial dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural del Grupo A, programado en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ese mismo día también se jugará otro encuentro en el estadio de Chivas, en Guadalajara. La etapa de grupos se extenderá hasta el sábado 27 de junio, fecha en la que se disputarán seis compromisos.

Los 16avos de final se llevarán a cabo entre el 28 de junio y el 3 de julio. Los octavos se jugarán del 4 al 7 de julio; los cuartos de final, entre el 9 y el 11; y las semifinales, el 14 y 15 del mismo mes. El partido por el tercer lugar tendrá lugar el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que la gran final se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

FIFA anunció la fecha para comprar entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y a menos de un año del inicio del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, la FIFA anunció oficialmente la fecha en la que comenzará la venta de entradas para los fanáticos de todo el mundo.

Será el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando se abra el primer período de solicitud dentro del sistema de sorteo.

La edición 2026 será histórica por varios motivos: será la primera con 48 selecciones participantes, se jugará en tres países diferentes, tendrá 104 partidos en total y se espera una asistencia de más de 6.5 millones de personas.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio en Ciudad de México, mientras que la gran final será el 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, donde recientemente se disputó la final del Mundial de Clubes.

Para participar en el proceso de compra, los interesados deberán crear una cuenta en el sitio oficial de FIFA mediante el sistema FIFA ID ( www.fifa.com/tickets ). Desde allí, recibirán notificaciones sobre fechas clave, fases de venta, métodos de pago y tipos de entradas. También se recuerda que todas las entradas deben comprarse a través de los canales oficiales, ya que los boletos adquiridos por vías no autorizadas podrían no ser válidos.

La venta de entradas estará dividida en fases escalonadas, desde septiembre de 2025 hasta el mismo día de la final del torneo. Cada fase podrá presentar distintas modalidades de compra y sistemas de pago.