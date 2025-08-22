El fuerte viento provocó daños en autos de un estacionamiento de la UCSE

Este lunes, los intensos vientos en la ciudad de Santiago del Estero causaron daños a varios vehículos en uno de los estacionamientos de la Universidad Católica, donde algunos autos quedaron afectados por la caída de ramas y objetos.

Hoy 15:29

Este lunes, un fuerte viento azota la ciudad de Santiago del Estero, causando varios inconvenientes en diferentes puntos de la Capital provincial.

Uno de los lugares afectados fue el estacionamiento de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), donde varios autos quedaron dañados debido a la caída de ramas y objetos que fueron arrastrados por las ráfagas.

El incidente generó preocupación entre los estudiantes y empleados de la universidad, quienes tuvieron que verificar el estado de sus vehículos tras el fenómeno.