El municipio bandeño acompañó importante proyecto educativo impulsado por la Parroquia Santiago Apóstol

Este proyecto se enmarca en los principios de las encíclicas que promueven el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la preservación de la casa común, aportando a la concientización y formación de los más jóvenes en torno a valores ambientales y sociales.

Hoy 15:45

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, acompañó el proyecto impulsado por la Parroquia Santiago Apóstol, en el que participaron más de 20 feriantes de diferentes rubros relacionados con la ecología, las plantas, verduras y reciclados, en un espacio que reunió a la comunidad educativa y a la iglesia, considerada un pilar histórico y cultural de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, la responsable de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos acompañando un proyecto educativo que busca promover hábitos saludables y al mismo tiempo dar visibilidad y oportunidades a nuestros feriantes locales. Este tipo de actividades se suman a las acciones que impulsamos desde el municipio, como el Mercadito Saludable”.

Este proyecto se enmarca en los principios de las encíclicas que promueven el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la preservación de la casa común, aportando a la concientización y formación de los más jóvenes en torno a valores ambientales y sociales.

Finalmente, Nabac adelantó que la tercera edición del Mercadito Saludable se realizará el próximo 5 de septiembre en avenida Besares y Belgrano, donde nuevamente se buscará fortalecer la economía local y promover prácticas sostenibles en la comunidad.