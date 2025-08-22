Ariel Furfaro declaró ante la Justicia por el caso del fentanilo adulterado

El empresario fue citado por el juez Ernesto Kreplak en la causa que investiga el origen del fentanilo contaminado. El magistrado definirá su situación procesal en los próximos diez días hábiles.

Hoy 16:37

La Justicia indagó este viernes a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, por la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de al menos 96 personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La indagatoria se llevó a cabo este viernes en los tribunales federales de La Plata, donde también estuvieron citados otros implicados, entre ellos familiares directos de García Furfaro y responsables operativos de los laboratorios involucrados.

El juez Ernesto Kreplak fue el encargado de tomarle declaración al empresario, además de leer formalmente la imputación en su contra. El magistrado podría pedir el procesamiento por homicidio culposo o doloso, ya que el fentanilo que fabricó y distribuyó HLB Pharma fue letal para casi 100 personas en todo el país.

“Será una declaración larga”, estimó Gastón Marano, abogado de García Furfaro. “Va a explicar cuál fue su carrera, cómo llegó al lugar a que llegó y cómo se concibieron estos laboratorios”, anticipó a TN.

“Él (García Furfaro) era únicamente el socio mayoritario de los laboratorios. No era personal técnico. Muchos de los fallos que están acreditados requieren un nivel de sofisticación que él no tenía. Tenía una cadena de empleados y especialistas que estaban en condiciones acorde los controles que llevaba adelante la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”, argumentó el letrado, que evitó responder si pedirá la libertad de su cliente.

García Furfaro quedó detenido este miércoles, luego de la orden de detención dictada en su contra tras conocerse los resultados de las pericias que el juzgado de Kreplak recibió entre el martes y el miércoles.

Por un lado, el informe del Cuerpo Médico Forense indicaba que el fentanilo (lote 31202) incidió en la muerte -como “nexo concausal”- de los pacientes que recibieron la droga. Y luego, la pericia que el Instituto Malbrán realizó sobre la línea de producción de fentanilo del laboratorio Ramallo comprobó que se trató de una tragedia evitable.

Junto al empresario también fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián García Furfaro, involucrados en la gestión de los laboratorios, además de su mamá, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB. También Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.