La China Suárez rompió el silencio y desmintió los rumores de embarazo: "No está en nuestro plan inmediato"

Así lo aseguró el periodista Luis Ventura al aire en A de la tarde.

Hoy 17:21

La China Suárez rompió el silencio y negó que estuviera esperando un hijo de Mauro Icardi. De esta manera, le puso un freno a los rumores de embarazo que intentó instalar Wanda Nara esta mañana.

“No solo no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato”, dijo la China Suárez en un mensaje que dio a conocer Luis Ventura al aire de A la tarde (América).

En desarrollo...