Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 AGO 2025 | 24º
X
Espectaculos

La China Suárez rompió el silencio y desmintió los rumores de embarazo: "No está en nuestro plan inmediato"

Así lo aseguró el periodista Luis Ventura al aire en A de la tarde.

Hoy 17:21

La China Suárez rompió el silencio y negó que estuviera esperando un hijo de Mauro Icardi. De esta manera, le puso un freno a los rumores de embarazo que intentó instalar Wanda Nara esta mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No solo no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato”, dijo la China Suárez en un mensaje que dio a conocer Luis Ventura al aire de A la tarde (América).

En desarrollo...

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos en la causa por sobornos: encontraron a Spagnuolo y secuestraron 266 mil dólares
  2. 2. Ingeniero de firma local denunció el robo de $61 millones y documentos de dos municipios
  3. 3. Omar De Felippe tras la eliminación: "Mientras duró fuimos felices"
  4. 4. Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas: “No hiciste nada”
  5. 5. Un tiempo para este viernes 22 de agosto en Santiago del Estero: ventoso y con 27ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT