Crecida del Río Dulce: el agua se mantiene estable en sectores del Parque Aguirre y la Costanera

Aunque en algunos sectores se observa un leve aumento del agua, la creciente del Río Dulce presenta un amesetamiento y la situación se mantiene estable respecto a la jornada de ayer.

Hoy 08:40

Tras el significativo incremento del caudal del Río Dulce, registrado en los últimos días y considerado uno de los más importantes de las últimas décadas en Santiago del Estero, la situación en sectores del Parque Aguirre y zonas cercanas a la ribera se mantiene prácticamente sin cambios respecto a la jornada del pasado sábado.

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Diario Panorama recorrió este domingo la zona de la costanera del parque, donde pudo observarse que el nivel del agua se mantiene estable. En algunos sectores incluso se advierte una leve presencia mayor de agua en comparación con lo observado el sábado, aunque sin un avance significativo. Las postales continúan sorprendiendo a vecinos y visitantes, con filtraciones en algunos puntos y áreas anegadas que reflejan la magnitud de la creciente.

Durante las últimas horas de ayer, desde la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo informaron a través de su cuenta oficial que la situación del Embalse Río Hondo muestra señales de estabilización. Según los últimos datos hidrológicos, la cota del embalse se ubica en 274,30 metros sobre el nivel del mar, con un caudal erogado hacia el río de 1.798 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de los ríos al embalse alcanza los 1.656 m³ por segundo.

De acuerdo con estos registros, la creciente presenta un “amesetamiento”, lo que indica una tendencia a la estabilización del nivel del embalse y del caudal del río. No obstante, las autoridades remarcaron que será clave que no se registren nuevas lluvias en la región para que esta situación se mantenga y evitar un nuevo aumento del caudal.