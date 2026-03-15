Un ciclista de 80 años murió tras ser atropellado por un camión

La tragedia vial ocurrió en la localidad de Santa Lucía el pasado sábado en horas de la mañana.

Hoy 08:10

Un trágico siniestro vial ocurrido el sábado por la mañana en la localidad de Santa Lucía, Moreno, terminó con la vida de un hombre de 80 años que se desplazaba en bicicleta por un camino vecinal. La víctima fue identificada como Juan Rea, vecino de la zona.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 11 cuando el ciclista circulaba por una calle pública y fue alcanzado por un camión Scania con acoplado cargado con carbón, conducido por Juan Manuel Alderete (36), oriundo de Las Termas de Río Hondo.

Según las primeras averiguaciones, el conductor del transporte de carga intentaba sobrepasar al ciclista cuando, por causas que aún se investigan, el hombre se desplazó hacia el sector del acoplado. En ese momento, la rueda derecha del vehículo le habría aplastado el brazo izquierdo, provocándole graves lesiones.

El herido fue asistido por personal de salud del hospital de Tintina y trasladado hacia ese centro asistencial, pero falleció durante el trayecto como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Por disposición de la fiscal de turno, Cecilia Guido, se realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho. Además, se procedió al secuestro del camión y de la bicicleta, mientras que el conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial. La representante del Ministerio Público Fiscal también ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia y la realización del test de alcoholemia al camionero, en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del fatal accidente.