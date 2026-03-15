Luego de las intensas lluvias, anticipan un domingo parcialmente nublado en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con una máxima de 30° y mínima de 21°, en medio de la situación que atraviesa la provincia por las inundaciones.

Hoy 00:59

En medio de la situación que atraviesa Santiago del Estero por las intensas lluvias y las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia, el pronóstico del tiempo anticipa para este domingo una jornada con condiciones relativamente estables.

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Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados.

La jornada comenzará con una mañana agradable, con temperaturas cercanas a los 22 grados. Hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con marcas térmicas que alcanzarían los 30 grados, condiciones que se mantendrían también durante la noche.

Además, la humedad alcanzará el 93 %, mientras que el viento soplará desde el sector oeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

De acuerdo al informe meteorológico, el panorama climático tendería a mejorar en comparación con jornadas anteriores, lo que podría favorecer las tareas de asistencia y recuperación en las zonas afectadas por el temporal y la crecida de ríos en la provincia.