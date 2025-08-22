Enzo Pérez, como un hincha más: lo que no se vio de los penales de River ante Libertad

Una toma desde detrás del banco de suplentes del Millonario muestra cómo se vivió la definición ante Libertad por la Copa Libertadores.

Hoy 17:52

La noche de Núñez tuvo un final dramático e inesperado. River Plate logró la clasificación a los cuartos de final tras vencer por penales a Libertad, en una definición que tuvo como gran figura a Franco Armani y como protagonista efusivo a Enzo Pérez, que lo vivió desde afuera como un hincha más.

El capitán millonario, reemplazado por Kevin Castaño a falta de poco más de diez minutos, se quedó al borde del campo de juego junto a los suplentes. Entre abrazos con Giorgio Costantini y charlas esporádicas con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y con Sebastián Driussi, Enzo celebró cada acierto y sufrió cada error, mostrando un compromiso pocas veces visto.

El Monumental fue una caldera. La hinchada alentó sin parar durante la tanda de penales, entendiendo que el equipo necesitaba un impulso extra. River, que no estuvo a la altura en los 90 minutos y vio a Libertad más cerca de la victoria, encontró el desahogo cuando Armani tapó el último remate, cortando una racha de ocho definiciones consecutivas perdidas.

El lamento llegó con el penal atajado a Marcos Acuña, pero la explosión final no tardó: dos fallos de Libertad allanaron el camino y la atajada decisiva de Armani desató la locura. En las tribunas, el festejo fue alocado, dejando en segundo plano lo futbolístico y celebrando el pasaje a la siguiente ronda como una victoria épica.