En medio del escándalo por las coimas, Guillermo Francos confirmó cuándo dará su informe de gestión en Diputados

El funcionario recibió más de 1.200 preguntas por parte de los legisladores de diferentes bloques. Será su quinto informe desde que asumió en mayo de 2024.
En medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al Gobierno, se confirmó este viernes que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión en la Cámara de Diputados el miércoles 27 de agosto a las 12.
La visita del funcionario se produce en medio del caso que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo, el ahora extitular del ANDIS, luego de que se conocieran los audios en los que el exfuncionario, cercano al presidente Javier Milei, involucrara a la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, con maniobras para la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados dentro del organismo.
En total, Francos recibió casi 1.300 preguntas por parte de los diputados de todos los bloques con representación en la Cámara de Diputados. De todas maneras, todo indica que estas quedarán relegadas en medio del caso. Para colmo, en medio de la última sesión que celebró la Cámara que conduce Martín Menem, el diputado del socialismo, Esteban Paulón, presentó un proyecto para que la hermana del Presidente y Spagnuolo respondan preguntas ante el cuerpo.
A esto se le sumó que, en las últimas horas, Paulón y otros diputados de la oposición presentaron otro proyecto, a fin de crear una comisión investigadora para que se aboque al escándalo de las coimas.
Al mismo tiempo, la visita de Guillermo Francos se produce cuando la causa judicial por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado sigue creciendo. Tal es así que el martes desde las 12, en plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad, los diputados tratarán una serie de iniciativas que buscan crear otra comisión investigadora, para ese caso. Fueron convocados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor del ANDIS, Alejandro Vilches.
El gobierno de La Libertad Avanza está en el centro de la escena luego de que la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, fuera desplazada tras conocerse que las autoridades del organismo habían sido advertidas sobre las irregularidades en los controles a los laboratorios.
El informe de gestión es una obligación del jefe de Gabinete de Ministros establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Para cumplir con ello, el presidente de Diputados Martín Menem, a través del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, envió este viernes la invitación formal a Francos.