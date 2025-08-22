Sportivo se hizo fuerte en Fernández ante Sarmiento y se sube a la cima de la Zona A

El Albi se quedó con el duelo por 1 a 0 ante el Profe en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura.

Hoy 18:35

Sportivo Fernández se quedó con el duelo ante Sarmiento de La Banda por 1 a 0 en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol correspondiente a la Zona A y al menos hasta que jueguen Unión Santiago y Villa Unión, se prende en la cima.

El único tanto del partido llegó a los 4 minutos a través de Héctor Carrizo, lo que le permitió aguantar la ventaja hasta el final del compromiso, quedarse con un duelo importante y sumar tres puntos que le permiten pelear en la parte alta.

De esta forma Sportivo ahora suma 13 puntos tras 4 victorias, un empate y 2 derrotas. La próxima se mide ante Banfield en La Banda.

Por su parte el elenco bandeño se queda con 8 puntos tras 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. La siguiente jornada enfrentará a Yanda FC como local.

En el duelo de Reserva el encuentro terminó 3 a 0 a favor de Sarmiento.

Jueves 21

Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

Sp. Fernández 1-0 Sarmiento

Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Puertas cerradas )

) Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25