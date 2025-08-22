El Gobierno dio su primera versión sobre los audios de Spagnuolo: "Nunca planteó ninguna denuncia o sospecha"

Las grabaciones del exfuncionario tuvieron fuerte impacto en el Ejecutivo. “Si tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciarlo en la Justicia”, indicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Gobierno profundiza la interna con acusaciones cruzadas tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras los múltiples allanamientos dispuestos por el juez Casanello, el jefe de Gabinete rompió el silencio y se refirió al caso.

En declaraciones radiales, Guillermo Francos aseguró que le parece correcto que la Justicia avance con celeridad en la investigación para “descubrir la verdad”, aunque alertó por la cercanía de la noticia con las elecciones.

“A mí me llama mucho la atención, primero que aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez”, afirmó el jefe de Gabinete en diálogo con El Observador.

Asimismo, detalló que fue él quien le indicó a Milei que había que correr a Spagnuolo del cargo e intervenir el área hasta que la investigación arroje luz sobre los hechos.

“Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciarlo en la Justicia. Es una obligación de un funcionario público de denunciar en la Justicia un hecho del que él toma conocimiento”, apuntó contra el extitular del ANDIS.