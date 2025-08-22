Ingresar
Comercio empató con Agua y Energía en El Cruce y dejó abierta la lucha por la punta

El elenco de Jorge Valoy empató 1 a 1 ante los energéticos en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña. Si Vélez gana su duelo en la Zona B podría subirse a lo más alto.

Hoy 18:31

En un partido intenso y con mucha fricción, Comercio no pudo sostener su racha ganadora y terminó empatando 1-1 frente a Agua y Energía. El resultado deja abierta la pelea por la cima de la Zona B del Torneo Clausura 2025, ya que Vélez podría superarlo si gana su próximo compromiso.

El marcador se abrió a los 28' del primer tiempo con el gol de Elian Enríquez, que adelantó a Agua y Energía y desató la ilusión de los locales. Sin embargo, a los 39', Facundo Flores igualó de penal para Comercio, sellando el 1-1 definitivo en un cruce muy disputado.

Con este resultado, Agua y Energía acumula 6 puntos, producto de seis empates y una derrota, y sigue sin conocer la victoria en el Clausura. En la próxima fecha, visitará a Defensores de Forres buscando cortar la racha. 

Por su parte, Comercio llegó a 17 unidades tras cinco triunfos y dos empates, y ahora deberá recibir a Central Argentino en un duelo clave para sostener la cima.

En Reserva, Agua y Energía se impuso 1-0.

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

  • Sp. Fernández 1-0 Sarmiento 
  • Agua y Energía 1-1 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Comercio Central Unidos Club Atlético Agua y Energía

