Ofrecen cargos y horas cátedra para docentes de todos los niveles en Santiago del Estero

El Consejo General de Educación anunció la apertura del ofrecimiento de cargos y horas cátedra para todos los niveles educativos. Será de manera virtual el sábado 23 y domingo 24 de agosto, a través del portal oficial del organismo.

Hoy 18:33

El Consejo General de Educación informó que este fin de semana se habilitará un nuevo ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes por necesidad de servicio, destinado a docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y Modalidades Educativas.

El proceso se llevará a cabo de manera virtual, desde las 00:00 del sábado 23 hasta las 23:59 del domingo 24 de agosto, a través del sistema “Consejo Virtual” disponible en el portal oficial del CGE: www.cgesantiago.gob.ar, sección “Consejo virtual”.

Este ofrecimiento se regirá conforme al Listado de Orden de Mérito (LOM) 2025 y a lo dispuesto por la Resolución N° 1857/2025 del Consejo General de Educación.

Detalle de instituciones con cargos disponibles por nivel:

Nivel Inicial

Jardín de Infantes Nº 752 Anexo Esc. 589 – Santa Cruz, Dpto. Copo

Jardín Nº 11 “Huahuitas” – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo

Jardín Nº 537 Anexo Esc. 1107 – Melero, Dpto. Juan Felipe Ibarra

Jardín Nº 311 Anexo Esc. 208 – Mal Paso, Dpto. Capital

Nivel Primario (Jornada Simple y Completa)

Incluye escuelas de los departamentos Belgrano, Ibarra, Taboada, Moreno, Robles, Banda, San Martín, Mitre, Quebrachos, Alberdi y Capital, con sedes en Bandera, Yuchán, Los Juries, Weisburd, Fernández, La Banda, Puestito, Sumampa, Donadeu y Santiago del Estero.

Nivel Secundario

Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" – Monte Quemado, Copo

Colegio Tintina – Tintina, Moreno

Técnica N°5 "Ramón Carrillo" – Frías, Choya

Colegio Secundario "2 de Abril" y otros en Capital

Escuela de Comercio "Gral. San Martín" – La Banda

Nivel Superior

IFD N° 23 – Tintina, Dpto. Moreno

ISET N° 2 – Santiago del Estero, Capital

Escuela Normal Sgo – Nivel Secundario

Modalidades Educativas (Capacitación Laboral)

Esc. N° 6 – Suncho Corral, Dpto. J.F. Ibarra

Esc. N° 5 y N° 33 – Santiago del Estero, Capital

Desde el CGE recordaron que los docentes interesados deben ingresar con su usuario registrado para participar del proceso, y que es fundamental verificar los ofrecimientos disponibles dentro del plazo indicado, ya que no habrá prórroga.

Este procedimiento busca cubrir vacantes reales por necesidad de servicio, garantizando la transparencia y equidad del sistema educativo provincial.