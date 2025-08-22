Ofrecen cargos y horas cátedra para docentes de todos los niveles en Santiago del Estero

El Consejo General de Educación anunció la apertura del ofrecimiento de cargos y horas cátedra para todos los niveles educativos. Será de manera virtual el sábado 23 y domingo 24 de agosto, a través del portal oficial del organismo.
El Consejo General de Educación informó que este fin de semana se habilitará un nuevo ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes por necesidad de servicio, destinado a docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y Modalidades Educativas.
El proceso se llevará a cabo de manera virtual, desde las 00:00 del sábado 23 hasta las 23:59 del domingo 24 de agosto, a través del sistema “Consejo Virtual” disponible en el portal oficial del CGE: www.cgesantiago.gob.ar, sección “Consejo virtual”.
Este ofrecimiento se regirá conforme al Listado de Orden de Mérito (LOM) 2025 y a lo dispuesto por la Resolución N° 1857/2025 del Consejo General de Educación.
Detalle de instituciones con cargos disponibles por nivel:
Incluye escuelas de los departamentos Belgrano, Ibarra, Taboada, Moreno, Robles, Banda, San Martín, Mitre, Quebrachos, Alberdi y Capital, con sedes en Bandera, Yuchán, Los Juries, Weisburd, Fernández, La Banda, Puestito, Sumampa, Donadeu y Santiago del Estero.
Desde el CGE recordaron que los docentes interesados deben ingresar con su usuario registrado para participar del proceso, y que es fundamental verificar los ofrecimientos disponibles dentro del plazo indicado, ya que no habrá prórroga.
Este procedimiento busca cubrir vacantes reales por necesidad de servicio, garantizando la transparencia y equidad del sistema educativo provincial.