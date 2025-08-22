Atamisqui: una persona perdió la vida en el vuelco de una camioneta sobre ruta Nº1

En horas de la tarde de este viernes, una persona perdió la vida al volcar con su utilitario cuando se conducía sobre Ruta Provincial Nº1. Personal policial trabaja en el lugar para determinar los pormenores.

Hoy 19:00

Alrededor de las 15 horas de este viernes, la ruta provincial Nº1 fue escenario de un accidente fatal. Esta vez, un hombre perdió la vida de forma instantánea salir despedido durante el vuelco de su camioneta.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las pericias para lograr establecer la causa del vuelco y los pormenores del hecho.



En desarrollo...