Espectaculos

Tras los dichos de Flor Vigna, Sabrina Rojas reflexionó sobre el trato a las mujeres

Después de que Vigna dijera que su ex estaba "loco", Rojas rompió el silencio y habló sobre el escándalo mediático. También apuntó contra el machismo en los medios y en las relaciones.

Hoy 18:58
Sabrina y Flor

Sabrina Rojas fue entrevistada en Intrusos (América) y no esquivó las consultas vinculadas a su ex, Luciano Castro, luego de las recientes declaraciones de Flor Vigna, quien lo había calificado como “loco” y hasta señaló que necesitaba ayuda.

La cronista del ciclo le preguntó de forma directa: “¿Escuchaste lo que comentó Flor, que Luciano está loco y que hay que ayudarlo?”. Rojas, firme, respondió: “De eso no voy a hablar”.

Aun así, la movilera buscó profundizar desde otro ángulo: “¿Qué reflexión tenés sobre cómo reaccionamos cuando un hombre es infiel y cómo lo hacemos cuando la infiel es una mujer?”. “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido”, disparó la actriz.

Cuando la periodista indagó si Castro “metía miedo”, Sabrina fue categórica: No lo sé, pero creo que todo responde al machismo. Nos ponen a nosotras como las locas y la realidad no es eso. Cuando Luciano estaba con Flor, yo ya estaba feliz con el Tucu. Y siempre digo: si supieran….

Finalmente, ante la insistencia sobre por qué las parejas del actor parecen protegerlo en exceso, Rojas cortó la charla con una frase tajante: No, yo no voy a hablar de él.

TEMAS Luciano Castro Flor Vigna Sabrina Rojas

