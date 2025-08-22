Ingresar
Senadores santiagueños pidieron a Victoria Villarruel no percibir el aumento en sus dietas

Claudia Ledesma Abdala, José Emilio Neder y Gerardo Montenegro presentaron una nota formal a la vicepresidenta, en la que expresaron su renuncia al incremento en sus dietas.

Hoy 19:09

En medio de la polémica nacional por el supuesto aumento en la dieta de los senadores, los tres representantes de Santiago del Estero en la Cámara Alta marcaron posición con un gesto contundente.

Este 22 de agosto, la senadora Claudia Ledesma Abdala y los senadores José Emilio Neder y Gerardo Montenegro ingresaron una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la que dejaron sentado que renuncian expresamente a cualquier incremento salarial derivado de la actualización de módulos o paritarias.

En el escrito, los legisladores santiagueños solicitaron además que no se les liquide dicho aumento en sus dietas, subrayando que su decisión busca despejar cualquier duda respecto a su postura frente a la situación.

La presentación se conoció tras la difusión en distintos medios nacionales de la noticia sobre la suba de las dietas, que generó fuertes críticas desde diversos sectores de la política y la sociedad. Frente a ese contexto, los senadores santiagueños optaron por rechazar de manera explícita el incremento, diferenciándose de otros legisladores que sí aceptaron el ajuste.

