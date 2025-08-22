Se encuentra abierta la inscripción para el primer taller para aspirantes a adopción

El encuentro se desarrollará el miércoles 27 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.
El Registro Único de Adopción (RUA) del Poder Judicial invita, a quienes se encuentren interesados en adoptar un niño, niña, adolescente (NNyA), a inscribirse a los talleres informativos y de reflexión denominados "Hablemos de Adopción".
El encuentro estará a cargo de profesionales del equipo técnico del RUA, se desarrollará en modalidad presencial en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, el miércoles 27 de agosto, a partir de las 10 horas.
Los interesados en inscribirse deben dirigirse a las oficinas de RUA, ubicadas en el Palacio de Tribunales, Alvear y Absalón Rojas, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.
La actividad estará coordinada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial.