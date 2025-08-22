Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 AGO 2025 | 21º
X
Locales

Se encuentra abierta la inscripción para el primer taller para aspirantes a adopción

El encuentro se desarrollará el miércoles 27 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

Hoy 19:17
Adopción

El Registro Único de Adopción (RUA) del Poder Judicial invita, a quienes se encuentren interesados en adoptar un niño, niña, adolescente (NNyA), a inscribirse a los talleres informativos y de reflexión  denominados "Hablemos de Adopción".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro estará  a cargo de profesionales del equipo técnico del RUA, se desarrollará en modalidad presencial en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, el miércoles 27 de agosto, a partir de las 10 horas.

Los interesados en inscribirse deben dirigirse a las oficinas de RUA, ubicadas en el Palacio de Tribunales, Alvear y Absalón Rojas, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

La actividad estará coordinada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos en la causa por sobornos: encontraron a Spagnuolo y secuestraron 266 mil dólares
  2. 2. Ingeniero de firma local denunció el robo de $61 millones y documentos de dos municipios
  3. 3. Omar De Felippe tras la eliminación: "Mientras duró fuimos felices"
  4. 4. El fuerte viento provocó daños en autos de un estacionamiento de la UCSE
  5. 5. Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas: “No hiciste nada”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT