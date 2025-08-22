Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

La conductora, en diálogo con Puro show, habló de su reconciliación con Martín Pepa y los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel.

Luego de volver a apostar por su relación con Martín Pepa, Pampita participó de un evento en donde fue contundente al abordar su postura sobre las relaciones de pareja, en una entrevista con Puro show (Eltrece). Ahí habló de la infidelidad, en medio del polémico divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, y de los famosos a los que fue vinculada en su tiempo de soltería, antes de regresar con el empresario.

“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, afirmó la conductora de Los 8 escalones (Eltrece) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, los rumores que la vincularon con otros hombres y su perspectiva sobre el futuro familiar.

Consultada sobre la posibilidad de reconstruir una familia, Pampita expresó sus dudas. “¿Vas a ensamblar tu familia?“, le consultaron. ”No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, señaló, descartando así cualquier plan inmediato de convivencia o integración familiar, y subrayando la distancia geográfica como un factor determinante.

Durante la entrevista, la conductora desestimó los rumores que la relacionaron sentimentalmente con el corredor Juan Manuel López, más conocido como Cochito López, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín Furriel. Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar. No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, expresó la animadora, reafirmando su compromiso con su pareja actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas.

Sobre la reconciliación con Martín Pepa, la conductora explicó que la decisión se basó en el afecto mutuo: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, relató, sobre cómo su relación atraviesa una etapa de reconstrucción y esfuerzo conjunto.

La presencia de Martín Pepa y Pampita en un evento anterior, en el que coincidieron con Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, fue interpretado por algunos como un gesto de reconquista del polista, pero ella relativizó esa lectura: “No hacía falta. No era algo necesario, pero igual obviamente me encanta que me acompañe a mis cosas”, señaló, mostrando satisfacción por el apoyo recibido.

En cuanto a la convivencia con el padre de Anita, su hija, en espacios públicos, la conductora minimizó cualquier tensión: “No, hay problema porque es algo que va a suceder muchas veces. Lo sabemos porque vamos a los mismos lugares, así que va a estar todo bien siempre”, afirmó, restando importancia a los comentarios sobre posibles incomodidades.

Otra de las especulaciones que enfrentó Pampita fue la posibilidad de que Nicole Neumann se sume como jurado invitada a su programa, rol que venía ocupando en el mismo programa hasta que la conducción de Guido Kaczka pasó a manos de la animadora de El hotel de los famosos. “Me encanta. Está muy invitada y la estamos esperando”, manifestó, abriendo la puerta a una colaboración televisiva luego de que las dos volvieron a posar juntas en una producción de fotos.

Pampita y Nicole participaron de un evento por los 103 años de la revista Para Ti. Mientras que Pampita asistió con Martín Pepa en plena reconciliación, Nicole llegó acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes están comenzando a dar sus primeros pasos en la profesión de su madre.

Finalmente, ante la insistencia sobre si perdonó una infidelidad a Roberto García Moritán, la modelo evitó profundizar y cerró la entrevista con un saludo. “¿Algo más? Un beso. Buenas noches a todos”, arrojó, risueña mientras se marchaba.