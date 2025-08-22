Video viral: pescador intentó sacarse una selfie con un tiburón y terminó en el hospital

Un pescador celebraba su cumpleaños cuando fue mordido en la pierna por un tiburón limón. El ataque quedó grabado y su historia ya es viral.

Hoy 19:51

Un pescador celebraba su cumpleaños en Cayo Costa cuando fue mordido en la pierna por un tiburón limón al intentar tomarse una foto con el animal. El ataque quedó registrado y la historia se volvió viral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió durante un viaje de pesca en Florida

Lo que debía ser una jornada de pesca y celebración terminó en un grave accidente. Shawn Meuse, un pescador que festejaba su cumpleaños en Cayo Costa, Florida, resultó herido después de intentar sacarse una selfie con un tiburón limón de casi dos metros.

Según informó ABC, el animal reaccionó de manera inesperada y lo mordió en la pierna cuando estaba a punto de ser devuelto al mar.

El tiburón mordió al pescador en el momento de la foto

Meuse y un compañero habían logrado capturar al tiburón y, antes de liberarlo, él quiso inmortalizar el momento con una fotografía. Sin embargo, el animal lo atacó en cuestión de segundos.

“No se sabe qué va a hacer un animal salvaje, ¿sabes? Estamos en su territorio”, explicó Meuse tras el incidente.

Rescate y traslado de urgencia al hospital

El Departamento de Bomberos de Boca Grande acudió rápidamente al lugar y aplicó un torniquete para detener la hemorragia. Luego, Meuse fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue sometido a una cirugía.

El audio de la llamada al 911 confirmó que el pescador permanecía consciente mientras recibía los primeros auxilios. Los médicos esperan una recuperación total.

“Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado todo”

A pesar del susto y de la intervención quirúrgica, Meuse aseguró que planea volver a la pesca de tiburones en el futuro. “Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado drásticamente mi situación”, reflexionó tras sobrevivir al ataque.