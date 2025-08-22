Buscan desesperadamente a Joe, un schnauzer perdido en Santiago del Estero

El perro, de 11 años, desapareció en cercanías de Pampa Muyoj sobre la Ruta Nacional 64. Su familia ofrece recompensa y pide ayuda para dar con su paradero.

Hoy 22:09

La comunidad de Santiago del Estero se encuentra movilizada por la desaparición de Joe, un schnauzer de 11 años, que se perdió el pasado 21 de agosto por la mañana en las inmediaciones de Pampa Muyoj, sobre la Ruta Nacional 64, a unos 10 kilómetros del barrio Autonomía.

Joe es un perro muy obediente y cariñoso, características que lo hacen especial para su familia, que atraviesa horas de profunda preocupación por no tener noticias sobre él.

Para quienes puedan colaborar con información, se ofrece recompensa.

El contacto directo es a través de Griselda, al teléfono +54 11 3669 9980