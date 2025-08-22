Emotivo cambio de guardia a caballo de los Patricios Santiagueños en el CCB

Como en 1810, los uniformes, los caballos y el orgullo patrio volvieron a brillar en el centro de la ciudad.

En una ceremonia cargada de simbolismo, historia y emoción, el Cuerpo de Patricios Santiagueños realizó este viernes por la tarde el tradicional cambio de guardia a caballo en el La explanada del Centro Cultural del Bicentenario, reviviendo el espíritu revolucionario de 1810.

Con uniformes que replican fielmente los usados en los albores de la independencia, los patricios desfilaron y realizaron el relevo de guardia ante la mirada atenta de vecinos, turistas y familias que se acercaron a la plaza principal para presenciar el acto.

“Es un orgullo poder revivir estas tradiciones y sentirnos parte de nuestra historia”, expresó uno de los miembros del cuerpo, visiblemente emocionado por el acompañamiento del público y el respeto que genera la actividad.

La ceremonia fue acompañada por la Banda de Música de la provincia y siguió el protocolo original del cuerpo formado por Juan Francisco Borges en 1810, el primer ejército urbano del interior del Virreinato del Río de la Plata, creado para apoyar las guerras de emancipación y proteger la causa revolucionaria.

Además de rendir homenaje a un episodio clave de la historia argentina, la actividad reafirma el sentimiento de identidad y pertenencia del pueblo santiagueño con sus raíces.

Los Patricios siguen cumpliendo su misión: mantener vivas las tradiciones que forjaron la historia del país y transmitirlas a las nuevas generaciones.