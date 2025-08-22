Prorrogaron por dos años más la prisión preventiva del médico acusado de asesinar a su hermano

José Chávez Espinoza, cardiólogo imputado por el homicidio de su hermano, seguirá detenido sin juicio oral hasta 2027, según resolvió el juez Nicolai. La defensa anunció que apelará la medida.

Hoy 22:54

Este viernes se realizó una audiencia judicial en La Banda, donde se resolvió prorrogar por dos años más la prisión preventiva de José Chávez Espinoza, el médico acusado de matar a su hermano, quemarlo y ocultar el cuerpo en una zona montuosa del departamento Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión del juez de control y garantías, doctor Nicolai, mantiene al cardiólogo bajo prisión preventiva hasta julio de 2027, considerando el peligro de fuga y la gravedad de los hechos imputados, que incluyen alevosía, ensañamiento y codicia. La medida se tomó luego de que el fiscal Hugo Herrera solicitara la extensión del plazo y la defensa, representada por el abogado Juan José Saín, pidiera la prisión domiciliaria argumentando la salud del imputado y su madre, una persona mayor y enferma.

En diálogo con Noticiero 7, Saín calificó la prórroga como un “exceso inconstitucional”, y sostuvo que la decisión vulnera el principio de inocencia, ya que la medida cautelar se extiende sin que el caso llegue a juicio oral. No obstante, reconoció que la resolución del juez permite a la defensa profundizar los argumentos sobre la inocencia de su cliente y continuar trabajando en su defensa.

El abogado también advirtió que la legislación santiagueña permite esta prórroga extraordinaria, algo que, según su criterio, no se observa en la mayoría de las provincias y que contraviene tratados de derecho internacional. La defensa adelantó que apelarían la medida ante la Cámara de Apelaciones y Control de la provincia.

Con esta resolución, Chávez Espinoza completará cuatro años de prisión preventiva sin que se haya iniciado el juicio oral, mientras se continúa con la investigación del crimen que conmocionó a la comunidad santiagueña.