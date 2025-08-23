Central Argentino e Instituto Santiago no se sacaron diferencias en La Banda

El Albo y el elenco de San Marcos empataron sin goles por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Central Argentino e Instituto Santiago igualaron 0-0 en un partido disputado esta noche en el estadio “Osvaldo Juárez” de La Banda. Ambos equipos debieron conformarse con el reparto de puntos tras un encuentro equilibrado y sin grandes emociones.
Con esta igualdad, el Albo bandeño alcanzó el sexto puesto de la Zona B con 7 unidades, mientras que el aurirrojo se mantiene en la quinta posición con 9 puntos.
En la próxima fecha, Central Argentino visitará a Comercio, mientras que Instituto Santiago recibirá a Mitre, buscando volver al triunfo y acomodarse mejor en la tabla.
Fotos: Prensa Central Argentino