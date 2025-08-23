Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 16º
X
Somos Deporte

Central Argentino e Instituto Santiago no se sacaron diferencias en La Banda

El Albo y el elenco de San Marcos empataron sin goles por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:25
Central Argentino Instituto

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Central Argentino e Instituto Santiago igualaron 0-0 en un partido disputado esta noche en el estadio “Osvaldo Juárez” de La Banda. Ambos equipos debieron conformarse con el reparto de puntos tras un encuentro equilibrado y sin grandes emociones.

Con esta igualdad, el Albo bandeño alcanzó el sexto puesto de la Zona B con 7 unidades, mientras que el aurirrojo se mantiene en la quinta posición con 9 puntos.

En la próxima fecha, Central Argentino visitará a Comercio, mientras que Instituto Santiago recibirá a Mitre, buscando volver al triunfo y acomodarse mejor en la tabla.

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

  • Sp. Fernández 1-0 Sarmiento 
  • Agua y Energía 1-1 Comercio
  • Central Córdoba 3-1 Yanda FC
  • Central Argentino 0-0 Instituto Santiago

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Fotos: Prensa Central Argentino

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Instituto Deportivo Santiago Club Central Argentino

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Senadores santiagueños pidieron a Victoria Villarruel no percibir el aumento en sus dietas
  2. 2. Argentina debutó en la AmeriCup con un claro triunfo sobre Nicaragua
  3. 3. Prorrogaron por dos años más la prisión preventiva del médico acusado de asesinar a su hermano
  4. 4. Tragedia en Brasil: una joven de 22 años murió tras una tomografía con contraste por una reacción alérgica
  5. 5. Varias personas murieron en un vuelco en Nueva York y buscan determinar las causas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT