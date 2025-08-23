Central Argentino e Instituto Santiago no se sacaron diferencias en La Banda

El Albo y el elenco de San Marcos empataron sin goles por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:25

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Central Argentino e Instituto Santiago igualaron 0-0 en un partido disputado esta noche en el estadio “Osvaldo Juárez” de La Banda. Ambos equipos debieron conformarse con el reparto de puntos tras un encuentro equilibrado y sin grandes emociones.

Con esta igualdad, el Albo bandeño alcanzó el sexto puesto de la Zona B con 7 unidades, mientras que el aurirrojo se mantiene en la quinta posición con 9 puntos.

En la próxima fecha, Central Argentino visitará a Comercio, mientras que Instituto Santiago recibirá a Mitre, buscando volver al triunfo y acomodarse mejor en la tabla.

Jueves 21

Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

Sp. Fernández 1-0 Sarmiento

Agua y Energía 1-1 Comercio

Central Córdoba 3-1 Yanda FC

Central Argentino 0-0 Instituto Santiago

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Fotos: Prensa Central Argentino