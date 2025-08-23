Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

La modelo confirmó su separación del exfutbolista y actual director técnico, desmintió rumores de conflicto y pidió respeto por sus hijos en medio de las versiones de infidelidad.

Hoy 00:42

Tras 18 años de relación, Martín Demichelis y Evangelina Anderson confirmaron su separación. En diálogo con el programa A la tarde (América), la modelo y actual integrante de Los 8 escalones se refirió al divorcio y respondió sobre los rumores de infidelidad que rodean al exDT de River.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy muy bien, muy contenta, trabajando mucho”, dijo sonriente a los cronistas que la esperaban a la salida de los estudios. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los trámites legales: “Está todo superbien, en buenos términos. Se dicen muchas cosas que no son”.

El pedido de Evangelina: respeto por sus hijos

Consultada por la supuesta amante de Demichelis, la azafata Tania González Ledesma, Anderson fue tajante: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo. Si yo no los protejo, ni ustedes ni los periodistas lo van a hacer. No voy a hablar de nada que pueda hacerles daño”, expresó, visiblemente molesta.

Incluso, cuando le preguntaron por una versión que vinculaba a Demichelis con Fátima Florez, reaccionó con ironía: “¿Y yo con Milei? ¿No les contaron?”, lanzó entre risas antes de dar por finalizada la nota.

Cómo avanza el divorcio

Si bien aclaró que aún no iniciaron formalmente los trámites, Anderson señaló que mantienen diálogo directo con Demichelis y que, en lo personal, no intervienen abogados.

Uno de los puntos más complejos será definir la jurisdicción del divorcio: si el proceso se realiza en Argentina o en Alemania, ya que la legislación de cada país establece criterios distintos para el reparto de bienes.

Según explicó el periodista Daniel Fava, allegados al exfutbolista aseguran que la división patrimonial no sería 50 y 50, sino que se evaluará “lo que realmente corresponda” en función de un análisis detallado de los activos.

Lo que está en juego

Además de la división de bienes, el exmatrimonio deberá pactar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores, lo que agrega dificultad a la negociación.

Por ahora, Anderson insiste en mantener el perfil bajo respecto a los rumores y en proteger a sus hijos: “Yo no voy a hablar de nada ni de nadie que pueda dañar a mis chicos”, recalcó.