Güemes no levanta cabeza: perdió con Arsenal otro duelo clave y sufre por el descenso

El Gaucho cayó 2-1 en Sarandí por la fecha 28 de la Primera Nacional y complica su permanencia en la categoría. Si Alvarado gana su partido, el equipo de Pablo Martel caerá en zona roja.

Hoy 15:47

El panorama se oscurece para Güemes, que perdió un partido clave en Sarandí y quedó al límite de la zona roja. El Gaucho lo ganaba con gol de Alvarenga, pero Arsenal reaccionó y lo dio vuelta 2-1 por la fecha 28 de la Primera Nacional, resultado que lo deja muy comprometido en la lucha por la permanencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro comenzó con un buen arranque del conjunto santiagueño, que abrió el marcador rápidamente: a los 6 minutos, Alvarenga conectó de cabeza un tiro de esquina y puso el 1-0. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaba a favor de la visita, Sabatini igualó para Arsenal a los 45+4’, dejando todo abierto para el complemento.

En el segundo tiempo, el equipo de Pablo Martel fue retrocediendo en el campo y Arsenal aprovechó su momento. A los 32 minutos, Sayago marcó el 2-1 definitivo. A partir de ahí, Güemes no encontró respuestas y sumó una derrota que puede costarle muy caro.

Con este resultado, Güemes queda 16° en la tabla con 27 puntos, la misma cantidad que Arsenal, mientras que Alvarado —último en la Zona A con 26 unidades— podría superarlos si gana su partido, condenando al Gaucho a la zona de descenso. La próxima fecha, el conjunto santiagueño recibirá a Colegiales en un duelo clave para seguir soñando con la permanencia.