Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí

El Gaucho se presenta esta tarde en Buenos Aires buscando recuperarse ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.

Hoy 01:30

Güemes se juega algo más que tres puntos esta tarde en Sarandí, cuando visite a Arsenal por la fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 13 y será transmitido por TyC Sports Play.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Gaucho llega golpeado tras la derrota como local ante All Boys, que lo dejó al borde de la zona de descenso. Con 27 puntos, el conjunto dirigido por Pablo Martel necesita imperiosamente sumar para no seguir comprometiendo su permanencia en la categoría.

Entre las novedades de la lista de convocados, salen Lucas Chiozza y Gonzalo Papa, mientras que ingresan Germán Lesman y Jeremías Kruger para reforzar la ofensiva.

Por su parte, Arsenal también atraviesa un momento crítico: viene de caer ante Patronato y se ubica último en la tabla con 24 unidades, a solo tres de Güemes. El elenco del Viaducto buscará hacerse fuerte en casa para escapar del fondo.

El choque promete ser intenso y de alto voltaje, con dos equipos que se juegan la permanencia y no tienen margen para otro tropiezo.