En medio de un caos institucional, San Lorenzo quiere volver al triunfo ante Instituto

El Ciclón, que atraviesa horas complicadas, recibe a La Gloria en el Nuevo Gasómetro por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 01:07

San Lorenzo buscará este sábado volver a acercarse a la punta del Torneo Clausura 2025 cuando reciba a Instituto, desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro. El partido será dirigido por Fernando Echenique, con Jorge Baliño en el VAR, y se verá por TNT Sports Premium.

El Ciclón, conducido por Damián Ayude, necesita recuperarse tras la caída frente a Platense, que lo alejó de la cima. No contará con su capitán Gastón Hernández, lesionado, ni con Alexis Cuello, expulsado por doble amarilla en la jornada pasada.

El equipo azulgrana atraviesa un caos institucional: Marcelo Moretti volvió a la presidencia tras el escándalo por presunto cobro de coimas, lo que derivó en la renuncia del interino Julio Lopardo y del asambleísta Ignacio Carreira. Además, el club recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria, situación que generó una marcha de hinchas y socios pidiendo elecciones.

Instituto, dirigido por Daniel Oldrá, suma cuatro partidos sin victorias y apenas un gol convertido en ese lapso. La Gloria sufrió dos duras goleadas por 4-0, ante River y Unión, y buscará cortar la racha negativa para escapar de la parte baja de la tabla.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca y Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.