Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Con un golazo de Di María, Rosario Central volvió a adueñarse del clásico ante Newell’s

Fideo ejecutó un tiro libre de manera formidable para darle la victoria al Canalla por 1-0 y reafirmar la paternidad sobre la Lepra.

Hoy 20:15
Di María Rosario Central

Ángel Di María se vistió de héroe y marcó un golazo inolvidable para darle el triunfo a Rosario Central sobre Newell’s, en el Clásico Rosarino disputado este domingo en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El encuentro tuvo más roce que juego, pero la excelsa definición del Fideo inclinó la balanza a favor del Canalla, que estira su paternidad en el historial y suma cinco victorias consecutivas ante la Lepra.

Con este resultado, el equipo de Ariel Holan quedó como escolta en la Zona B, a tan solo un punto de los líderes River y San Lorenzo, y se consolida como uno de los candidatos a pelear el campeonato.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Newell’s Old Boys

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión
  2. 2. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  3. 3. Güemes no levanta cabeza: perdió con Arsenal otro duelo clave y sufre por el descenso
  4. 4. Con un golazo de Di María, Rosario Central volvió a adueñarse del clásico ante Newell’s
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT