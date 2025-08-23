Con un golazo de Di María, Rosario Central volvió a adueñarse del clásico ante Newell’s

Fideo ejecutó un tiro libre de manera formidable para darle la victoria al Canalla por 1-0 y reafirmar la paternidad sobre la Lepra.

Ángel Di María se vistió de héroe y marcó un golazo inolvidable para darle el triunfo a Rosario Central sobre Newell’s, en el Clásico Rosarino disputado este domingo en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El encuentro tuvo más roce que juego, pero la excelsa definición del Fideo inclinó la balanza a favor del Canalla, que estira su paternidad en el historial y suma cinco victorias consecutivas ante la Lepra.

Con este resultado, el equipo de Ariel Holan quedó como escolta en la Zona B, a tan solo un punto de los líderes River y San Lorenzo, y se consolida como uno de los candidatos a pelear el campeonato.