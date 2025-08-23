Rosario Central y Newell's se enfrentan en un clásico con mucho en juego

El Canalla, con Di María, recibe a la Lepra en una nueva edición de uno de los clásicos más picantes del país.

Hoy 01:28

Rosario Central y Newell’s se enfrentarán este sábado, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Darío Herrera, VAR a cargo de José Carreras y AVAR Javier Uziga.

El clásico llega con un condimento especial: el regreso de Ángel Di María, quien no enfrenta a Newell’s desde 2007. El último cruce entre ambos se disputó el 16 de febrero de 2025, con triunfo de Central 2-1 en condición de visitante. Gaspar Duarte y Jaminton Campaz marcaron para el Canalla, mientras que Ever Banega descontó para la Lepra.

En el historial oficial se registran 277 enfrentamientos, con 97 victorias para Central, 77 para Newell’s y 103 empates. Si se consideran solo los partidos a nivel nacional, Central ganó 65, Newell’s 50 y empataron 79 veces.

Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, llega como uno de los pocos invictos del torneo, con una victoria y cuatro empates, incluido el reciente 1-1 con Deportivo Riestra. El equipo auriazul ocupa el quinto lugar de la Zona B con siete puntos, a cuatro del líder River, y se encuentra en lo más alto de la tabla anual.

Por su parte, Newell’s, comandado por Cristian Fabbiani, buscará cortar la racha negativa. La Lepra todavía no ganó en el torneo, acumulando una derrota y tres empates consecutivos, el último 1-1 con Defensa y Justicia, y se ubica décima en la Zona A con seis unidades, a solo un punto de la zona de clasificación.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

El Clásico de Rosario promete ser un partido intenso, con mucho en juego para ambos equipos, donde la historia, la tabla y la presencia de figuras como Di María le agregan un valor extra al duelo.