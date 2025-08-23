Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez

La víctima, de 17 años, conducía una motocicleta prestada cuando perdió el control y se cruzó de carril. El otro joven involucrado, de 18 años, también manejaba sin papeles.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, donde un adolescente de 17 años perdió la vida tras chocar con otra motocicleta en la intersección de Paraguay y Beruti, en el barrio Libertad.

El joven conducía una Bajaj Rouser 200 prestada por el padre de un amigo. Según informaron fuentes policiales, había salido a “probarla” cuando, por motivos que se investigan, perdió el control, se cruzó de carril y fue embestido por una Gilera Smash conducida por un chico de 18 años.

Falleció en el acto

El adolescente murió en el lugar del siniestro, mientras que el otro conductor fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas de consideración. Pocas horas después, recibió el alta médica, informó el diario La Capital.

Ambos circulaban sin papeles

La investigación reveló que ninguno de los dos jóvenes tenía registro de conducir y que las motos que manejaban eran prestadas y sin documentación en regla.

El caso fue caratulado como “homicidio culposo”, y la fiscalía trabaja en las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.