Atlético Tucumán fue contundente y goleó a un Talleres que se hunde

El Decano venció a la T por 3-0 y sumó tres puntos de oro pensando en la permanencia.

Hoy 23:02

Atlético Tucumán consiguió este sábado una victoria clave al derrotar por 3-0 a Talleres en el José Fierro, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El Decano se aleja de la zona baja de la tabla anual y complica a su rival, que quedó al borde del descenso.

Los goles fueron convertidos por Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez, sellando un triunfo contundente para los dirigidos por la dupla técnica. En el tramo final del encuentro, el VAR intervino para expulsar a Juan Camilo Portilla en Talleres y, minutos después, a Clever Ferreira en el local.

Con esta derrota, la T suma cuatro partidos sin ganar en el certamen y comparte la misma cantidad de puntos que Aldosivi en la tabla anual, aunque con un partido más disputado. De mantenerse esta situación, ambos equipos deberían jugar un desempate por la permanencia, aumentando la preocupación en el conjunto cordobés.

