Atlético Tucumán y Talleres se ven las caras en un duelo clave pensando en la permanencia

El Decano recibe a la T en un encuentro en el que ambos luchan por salir de la zona baja de la tabla anual.

Atlético Tucumán y Talleres se enfrentarán este sábado desde las 20 en el Estadio José Fierro, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por TNT Sports Premium, con arbitraje de Andrés Gariano y VAR a cargo de Salomé Di Iorio.

El encuentro tiene un valor especial, ya que ambos equipos luchan por salir de la zona baja de la tabla anual. El Decano viene de rescatar un empate ante Sarmiento en Junín, gracias a los goles de Mateo Coronel a tres minutos del final y de Carlos Auzqui en tiempo de descuento, pero acumula cuatro partidos sin conocer la victoria.

Por su parte, Talleres atraviesa un mal momento y pelea por no descender. El equipo cordobés fue abucheado por su gente tras empatar 0-0 ante San Martín de San Juan, y solo ganó uno de sus últimos seis partidos. Su entrenador, Carlos Tévez, reconoció la dificultad ofensiva del equipo: “Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente”.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.