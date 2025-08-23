Un necesitado San Martín recibe a Gimnasia en San Juan

El santo sanjuanino y el Lobo se ven las caras en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 00:04

San Martín de San Juan y Gimnasia se enfrentarán este sábado desde las 20 en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El partido será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Fernando Espinoza y VAR a cargo de Luis Lobo Medina.

El Santo sanjuanino llega complicado tanto en la tabla anual como en la de promedios, y necesita los tres puntos para intentar escapar de la zona baja. En la última jornada, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli rescató un empate en Córdoba ante Talleres, con una destacada actuación del arquero Matías Borgogno, quien afirmó: “El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”.

Por su parte, Gimnasia busca volver a la senda del triunfo tras caer 2-1 ante Lanús en El Bosque, cortando una racha de tres partidos invicto. Una buena noticia para el equipo de Alejandro Orfila es el regreso de Pedro Silva Torrejón, quien entrenó a la par del grupo y podría volver al once titular. En contrapartida, Norberto Briasco será baja por lesión muscular, y Ivo Mammini dejó el club para sumarse al AIK de Suecia.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.